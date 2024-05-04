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إعلام مصري: الوصول إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف بشأن اتفاق الهدنة في غزة

Lebanon 24
04-05-2024 | 04:37
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