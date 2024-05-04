باسيل: الدول الاوروبية بحاجتها لليد العاملة الاجنبية في القطاع الطبي أو قطف المواسم الزراعية وغيرها تمنح تأشيرات دخول لأراضيها لفترة 3 اشهر قابلة للتجديد ما يعني تهجير مقنّع وتدريجي للبنانيين تحت مسمى الهجرة الموسمية

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