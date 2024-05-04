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باسيل: اوروبا تكافح هجرة السوريين لبلدانها وتقول للبنان "بدّك تخلّي السوريين عندك ونحنا منفتح الباب لهجرة شعبك" يعني استبدال الشعب اللبناني بالنازحين السوريين

Lebanon 24
04-05-2024 | 04:50
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