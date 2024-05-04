باسيل: قبرص تعاني من هجرة متزايدة من النازحين السوريين من لبنان باتجاهها وهي عاجزة عن تحمّل هذا العبء وتقوم بمصلحتها ولبنان مُطالَب بالقيام بمصلحته

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