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باسيل: نحن لسنا بحاجة للمال فالمال هو لابقاء النازحين في لبنان بل نحن بحاجة لقرار سياسي

Lebanon 24
04-05-2024 | 04:50
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باسيل: الدول الاوروبية بحاجتها لليد العاملة الاجنبية في القطاع الطبي أو قطف المواسم الزراعية وغيرها تمنح تأشيرات دخول لأراضيها لفترة 3 اشهر قابلة للتجديد ما يعني تهجير مقنّع وتدريجي للبنانيين تحت مسمى الهجرة الموسمية
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04/05/2024 17:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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04/05/2024 17:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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04/05/2024 17:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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