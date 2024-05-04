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باسيل: سنتقدم باقتراح قانون لإعادة النازحين وهذا هو تشريع الضرورة كما سنُشكّل وفداً نيابياً للقاء المسؤولين وسنزور الاتحاد الأوروبي لتسليم مذكرة وشرح موقفنا

Lebanon 24
04-05-2024 | 05:00
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