باسيل: سنتقدم باقتراح قانون لإعادة النازحين وهذا هو تشريع الضرورة كما سنُشكّل وفداً نيابياً للقاء المسؤولين وسنزور الاتحاد الأوروبي لتسليم مذكرة وشرح موقفنا

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