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المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى لبنان وهناك حملة تُشن تحت عنوان أن "الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه"

Lebanon 24
04-05-2024 | 05:11
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