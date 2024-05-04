المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى لبنان وهناك حملة تُشن تحت عنوان أن "الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه"

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