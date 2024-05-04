المكتب الإعلامي لميقاتي: إن تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم لبنان إليه فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية

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