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"الخارجية" الروسية: تدريبات الناتو قرب حدودنا وفي البلطيق تشير إلى أن الحلف يستعد لصراع مع روسيا (الشرق)

Lebanon 24
04-05-2024 | 06:42
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