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رئيس غامبيا: ندعو دول العالم إلى إيجاد حل للنزاع في فلسطين فالسلام هناك يخدم العالم بأسره (الجزيرة)

Lebanon 24
04-05-2024 | 08:31
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