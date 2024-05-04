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مسؤولون إسرائيليون كبار يتحدثون عن مؤشرات أولية بشأن موافقة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة بدون التزام رسمي من إسرائيل بإنهاء الحرب (اكسيوس)
Lebanon 24
04-05-2024
|
09:12
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