مسؤولون إسرائيليون كبار يتحدثون عن مؤشرات أولية بشأن موافقة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة بدون التزام رسمي من إسرائيل بإنهاء الحرب (اكسيوس)

Lebanon 24