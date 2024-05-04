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قيادي بحماس لرويترز: وفد الحركة بدأ اجتماعاته مع الوسطاء في القاهرة لاستكمال مناقشات وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
04-05-2024 | 11:36
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