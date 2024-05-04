Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالمدفعية مناطق الناقورة ومروحين ومطمورة وحنين في جنوب لبنان لإزالة تهديدات

Lebanon 24
04-05-2024 | 12:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالمدفعية منطقتي كفرشوبا وشيحين جنوبي لبنان لإزالة تهديد
lebanon 24
05/05/2024 08:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشآت لحزب الله بمناطق طيرحرفا وعيتا الشعب بجنوب لبنان وأطلقت الدبابات النار لإزالة تهديد في يارين والظاهرة
lebanon 24
05/05/2024 08:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا استهدفت مبان وبنى تحتية لحزب الله في مناطق عيتا الشعب ومجدل زون والناقورة جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
05/05/2024 08:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا 3 مبانٍ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق ميس الجبل ويارين والخيام جنوب لبنان
lebanon 24
05/05/2024 08:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:28 | 2024-05-05
01:06 | 2024-05-05
01:02 | 2024-05-05
00:19 | 2024-05-05
00:17 | 2024-05-05
23:56 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24