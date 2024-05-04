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القائد الأسبق للاستخبارات العسكرية للقناة 12: نتنياهو هو المختطف رقم 133 فهو رهينة بيد سموتريتش وبن غفير

Lebanon 24
04-05-2024 | 13:48
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