Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأردني يحمّل إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك وإغاثة المدنيين

Lebanon 24
04-05-2024 | 13:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإماراتي يؤكد لزعيم المعارضة الإسرائيلية أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ومن دون عوائق
lebanon 24
05/05/2024 08:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل أن تواجه نتائج ما تقوم به وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف انتهاكاتها في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
05/05/2024 08:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: على إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
lebanon 24
05/05/2024 08:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية اليابانية: الهجوم الإيراني على إسرائيل يفاقم تدهور الوضع الراهن في الشرق الأوسط ونندد بهذا التصعيد
lebanon 24
05/05/2024 08:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:28 | 2024-05-05
01:06 | 2024-05-05
01:02 | 2024-05-05
00:19 | 2024-05-05
00:17 | 2024-05-05
23:56 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24