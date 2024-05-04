Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول عربي رفيع المستوى لسكاي نيوز: الحسابات الخاصة لكل من نتنياهو وبعض قادة حماس هي ما يعقّد اتخاذ القرار السياسي بالموافقة على الصفقة

Lebanon 24
04-05-2024 | 23:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن بحث مع نتنياهو وفريقه الأمني ملفي الصفقة مع حماس والعملية في رفح (العربية)
lebanon 24
05/05/2024 13:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن يؤثر أي قرار على عزيمتنا بتحقيق أهدافنا بإطلاق سراح المحتجزين وتحقيق النصر الكامل على حماس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/05/2024 13:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق لوسائل إعلام إيرانية: إذا تم إجبار قادة الحركة على الخروج من قطر فسيتوجهون إلى الأردن (سكاي نيوز)
lebanon 24
05/05/2024 13:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي رفيع: غالبية القادة والمسؤولين بالمؤسسة الأمنية يؤيدون الصفقة والأقلية تعارضها
lebanon 24
05/05/2024 13:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:24 | 2024-05-05
06:24 | 2024-05-05
06:17 | 2024-05-05
06:07 | 2024-05-05
06:02 | 2024-05-05
05:53 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24