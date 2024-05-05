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المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تدعو ألمانيا إلى العدول عن قرارها بشأن الطبيب غسان أبو ستة (الميادين)

Lebanon 24
05-05-2024 | 01:06
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