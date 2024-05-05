Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: سيُذكر رئيس الأركان هرتسي هليفي أنّه ألحق بـ"إسرائيل" أكبر هزيمة عسكرية في التاريخ

Lebanon 24
05-05-2024 | 03:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي بدأ يستعدّ لبدء عملية عسكرية في رفح قريبا جدا
lebanon 24
05/05/2024 13:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون يغلقون مفترق طرق رئيس قرب "أوفاكيم" في النقب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى
lebanon 24
05/05/2024 13:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: اللواء في الاحتياط إسحاق بريك أوضح أنّه لا يُمكن القضاء على حماس بشكلٍ كامل وما قاله اليوم نتنياهو هو ذر رماد في العيون وخداع
lebanon 24
05/05/2024 13:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام فلسطينية: عناصر "القسام" تقتحم قاعدة زيكيم العسكرية الإسرائيلية من البحر
lebanon 24
05/05/2024 13:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:24 | 2024-05-05
06:24 | 2024-05-05
06:17 | 2024-05-05
06:07 | 2024-05-05
06:02 | 2024-05-05
05:53 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24