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وسائل إعلام إسرائيلية: حماس تصرّ على نص مكتوب بشأن وقف إطلاق النار ولا تكتفي فقط بضمانات

Lebanon 24
05-05-2024 | 03:22
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