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إذاعة الجيش الإسرائيلي: حالة الجندي الذي أصيب أمس في طولكرم لا تزال حرجة جدا والأطباء يحاولون إنقاذ حياته

Lebanon 24
05-05-2024 | 04:23
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