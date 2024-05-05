Advertisement

أخبار عاجلة

سموتريتش: أقول لنتنياهو وغالانت وآيزنكوت إن الجميع يريدون إعادة المختطفين لكن ليس بالاستسلام

Lebanon 24
05-05-2024 | 04:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: على حكومة نتنياهو أن تختار بين إعادة المختطفين و بن غفير وسموتريتش (الجزيرة)
lebanon 24
05/05/2024 13:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: مصممون على إعادة جميع المختطفين الأحياء منهم والأموات
lebanon 24
05/05/2024 13:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق بالغ من احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت ومسؤولين آخرين
lebanon 24
05/05/2024 13:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش لنتنياهو: إذا ألغيت اجتياح رفح من أجل القضاء على حماس لن تكون لحكومتك صلاحية بالاستمرار (الجزيرة)
lebanon 24
05/05/2024 13:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:27 | 2024-05-05
06:24 | 2024-05-05
06:24 | 2024-05-05
06:17 | 2024-05-05
06:07 | 2024-05-05
06:02 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24