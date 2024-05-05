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يديعوت أحرونوت: قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلصوا إلى أن الحرب على غزة وصلت لطريق مسدود (الشرق)

Lebanon 24
05-05-2024 | 06:17
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