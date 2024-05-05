Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-05-2024 | 06:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال اخترقت روسيا "خطوط الجبهة" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/05/2024 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 300 صاروخ و300 طائرة من دون طيار من طراز شاهد وأكثر من 3200 قنبلة موجهة في هجمات نيسان على أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/05/2024 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي يشيد بالدعم العسكري الأميركي ويقول إنه سيكون لأوكرانيا الفرصة لتحقيق النصر على روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/05/2024 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا (الشرق)
lebanon 24
05/05/2024 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:39 | 2024-05-05
10:33 | 2024-05-05
10:28 | 2024-05-05
10:19 | 2024-05-05
10:12 | 2024-05-05
10:09 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24