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الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارات جوية على أهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان (الشرق)

Lebanon 24
05-05-2024 | 06:24
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