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"رويترز": نتنياهو يقول إن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق المحتجزين (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-05-2024 | 06:42
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