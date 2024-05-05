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حماس: ما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه؟ (الشرق)

Lebanon 24
05-05-2024 | 07:02
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