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إصابة 3 مستوطنين في منطقة كرم أبو سالم على حدود غزة جراء سقوط قذائف (العربية)

Lebanon 24
05-05-2024 | 07:11
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