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حماس تعلن مسؤوليتها عن هجوم بقذائف الهاون على معبر كرم أبو سالم وتقول إنها استهدفت قاعدة للجيش الإسرائيلي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-05-2024 | 07:53
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