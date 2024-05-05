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وزير الاتصالات الإسرائيلي: مفتشو الوزارة يدهمون بدعم من الشرطة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ويصادرون معداتها (الجزيرة)

Lebanon 24
05-05-2024 | 09:46
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