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الجيش الإسرائيلي: حركة حماس تستمر في استخدام السكان المدنيين في غزة دروعا بشرية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-05-2024 | 09:59
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