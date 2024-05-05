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وزارة المالية الفلسطينية: الوضع المالي للسلطة حرج وتحسنه مرهون بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا (الشرق)

Lebanon 24
05-05-2024 | 10:43
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