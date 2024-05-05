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أكسيوس: مسؤولون ربطوا تعليق إرسال واشنطن شحنة ذخيرة إلى إسرائيل بخلافات بشأن عملية رفح
Lebanon 24
05-05-2024
|
11:18
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