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حركة حماس: تعاملنا بكل إيجابية ومسؤولية وحرصنا على الوصول إلى اتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
05-05-2024 | 11:27
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