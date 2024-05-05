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مفوض الأونروا: إسرائيل تواصل منع الأمم المتحدة من توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء قطاع غزة

Lebanon 24
05-05-2024 | 12:21
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