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وزير الخارجية التركي: حماس أكدت لنا أنها ستترك السلاح في حال الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية

Lebanon 24
05-05-2024 | 12:41
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