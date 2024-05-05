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الجناح العسكري لحركة حماس يتبنى القصف الصاروخي على معبر كرم أبو سالم

Lebanon 24
05-05-2024 | 12:53
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