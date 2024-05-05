Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: غالانت دعا نتنياهو خلال اجتماع مجلس الحرب للموافقة على المقترح المصري

Lebanon 24
05-05-2024 | 14:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سبوتنيك" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مواجهة صعبة بين نتنياهو والوزيرين في مجلس الحرب غانتس وأيزنكوت بشأن صفقة الرهائن
lebanon 24
06/05/2024 00:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيلية: إلغاء اجتماع لمجلس الحرب كان مقررا لمناقشة صفقة التبادل قبل نصف ساعة من انعقاده
lebanon 24
06/05/2024 00:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو لم يطلع مجلس الحرب على قراره بإلغاء إرسال الوفد إلى واشنطن (الجزيرة)
lebanon 24
06/05/2024 00:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع لمجلس وزراء الحرب بعد لقاء بلينكن لبحث المفاوضات قبل مغادرة وفد إسرائيل إلى قطر (الجزيرة)
lebanon 24
06/05/2024 00:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:29 | 2024-05-05
17:15 | 2024-05-05
17:13 | 2024-05-05
17:12 | 2024-05-05
17:08 | 2024-05-05
16:49 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24