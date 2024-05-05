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غانتس: استعادة أسرانا تتطلب منا التغلب على الغضب من إطلاق سراح القتلة وتأجيل القتال

Lebanon 24
05-05-2024 | 14:28
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