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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل 3 من جنوده وإصابة 9 آخرين إثر قصف موقع كرم أبو سالم

Lebanon 24
05-05-2024 | 15:42
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