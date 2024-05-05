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"أكسيوس": بلينكن أبلغ نتنياهو أن عملية عسكرية كبيرة برفح ستقابل بمعارضة من واشنطن وتؤثر سلبا على العلاقات

Lebanon 24
05-05-2024 | 16:02
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