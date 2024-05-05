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يديعوت أحرونوت: الجنود القتلى في القصف على موقع كرم أبو سالم كانوا يحرسون آليات ودبابات تستعد لدخول رفح

Lebanon 24
05-05-2024 | 16:19
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