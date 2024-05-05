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مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات الهدنة هي موضوع إنهاء الحرب

Lebanon 24
05-05-2024 | 17:40
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