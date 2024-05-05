Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة كانت في طريقها لإسرائيل من جهة الشرق ولم تشكل تهديدا

Lebanon 24
05-05-2024 | 23:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: طائرتان مسيرتان مسلحتان أطلقتا من لبنان انفجرتا داخل إسرائيل (الشرق)
lebanon 24
06/05/2024 08:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقاتلات تابعة لسلاح الجو اعترضت طائرة مسيرة اقتربت من إسرائيل من جهة الشرق دون وقوع إصابات أو أضرار
lebanon 24
06/05/2024 08:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيل اليوم: إصابة أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي بطائرة مسيرة بعد إعلان اعتراض جسم طائر في سماء المدينة
lebanon 24
06/05/2024 08:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدفين جويين مشبوهين عبرا الحدود من لبنان إلى إسرائيل (الشرق)
lebanon 24
06/05/2024 08:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:57 | 2024-05-06
00:32 | 2024-05-06
00:28 | 2024-05-06
00:26 | 2024-05-06
19:33 | 2024-05-05
19:33 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24