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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة كانت في طريقها لإسرائيل من جهة الشرق ولم تشكل تهديدا
Lebanon 24
05-05-2024
|
23:48
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