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نيويورك تايمز نقلا عن موسى أبو مرزوق: حماس أرادت أن تكون إسرائيل حاضرة في محادثات القاهرة

Lebanon 24
06-05-2024 | 00:26
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