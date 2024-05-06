Advertisement

أخبار عاجلة

الإذاعة الإسرائيلية: الجيش بدأ بإجلاء المدنيين من رفح قبل شن هجوم (العربية)

Lebanon 24
06-05-2024 | 00:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإذاعة الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للقطاع استعداداً لبدء اجتياحه رفح
lebanon 24
06/05/2024 08:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم على أصفهان صمم بطريقة تمكن إيران من احتوائه (العربية)
lebanon 24
06/05/2024 08:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات الجيش والأجهزة الأمنية أن الهجوم على إيران انتهى لكن إسرائيل تحافظ على تأهب عال
lebanon 24
06/05/2024 08:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: الجيش الأميركي بدأ نقل آلاف الصواريخ لإعادة تجهيز قوات إسرائيل الجوية بعد هجوم إيران
lebanon 24
06/05/2024 08:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:57 | 2024-05-06
00:28 | 2024-05-06
00:26 | 2024-05-06
23:48 | 2024-05-05
19:33 | 2024-05-05
19:33 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24