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الجيش الإسرائيلي: لن نضع إطارا زمنيا لعملية إخلاء رفح وسنجري "تقييمات عملياتية"
Lebanon 24
06-05-2024
|
01:55
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