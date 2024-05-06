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فايننشال تايمز: دول عربية تطالب بأن يكون قرار إنشاء قوة حفظ سلام في غزة والضفة بموافقة مجلس الأمن الدولي

Lebanon 24
06-05-2024 | 02:06
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