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إعلام روسي: مقتل 6 أشخاص وإصابة 33 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية

Lebanon 24
06-05-2024 | 02:17
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