Advertisement

أخبار عاجلة

شركة ميرسك: الوضع في البحر الأحمر يواصل التدهور ويتسبب في اضطرابات في قطاع النقل البحري

Lebanon 24
06-05-2024 | 02:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة كارنيفال التي تشغل رحلات النزهة البحرية: رحلاتنا لن تعبر البحر الأحمر ربما حتى أوائل 2025 (عربي21)
lebanon 24
06/05/2024 12:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة أمبري البحرية: السفينة المستهدفة بالبحر الأحمر اليوم ترفع علم مالطا وكانت في طريقها من جيبوتي إلى جدة بالسعودية
lebanon 24
06/05/2024 12:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلـحة اليمنية: استهدفت قواتنا البحرية سفينة نفطية بريطانية "ANDROMEDASTAR" في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة وأُصيبت بشكل مباشر
lebanon 24
06/05/2024 12:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: الاشتباه بحادث أمني على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غرب المخا في اليمن
lebanon 24
06/05/2024 12:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:35 | 2024-05-06
05:35 | 2024-05-06
05:28 | 2024-05-06
05:25 | 2024-05-06
05:23 | 2024-05-06
05:21 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24