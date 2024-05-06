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يديعوت أحرونوت: عملية الإخلاء الجزئي شرق رفح ستكون مؤقتة وتمت بموافقة المستوى السياسي

Lebanon 24
06-05-2024 | 02:44
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